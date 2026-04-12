Трамп вновь раскритиковал НАТО за отказ помогать США

Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО за то, что альянс не помог Вашингтону по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

В минувшую субботу американский президент анонсировал начало работ по расчистке Ормузского пролива от иранских мин силами США.

«В мире есть много других стран, которые им (проливом) пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны – я не знаю, в чем дело. Но нам НАТО не помогло», — сказал Трамп.

Трамп сообщал, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря», и удивился, что у Исламской Республики «нет ни мужества, ни воли» ликвидировать мины самой.

На этом фоне журналист портала Axios Барак Равид узнал, что несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.