Маргарита Симоньян назвала причину своей онкологии

Симоньян считает, что причиной ее онкологического заболевания стал стресс

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила, что у нее не было генетических предпосылок для развития онкологического заболевания, поэтому диагноз стал для нее неожиданностью.

Она отметила, что заболела «от нервов». По словам Симоньян, ей эту причину болезни назвали все онкологи.

«В ноябре у меня был чекап. У меня не было ничего. А 1 сентября — рак с метастазами. Это стресс? Это нервы? Это ураганное течение онкологии, вызванное переживаниями», — высказалась Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что по тесту ДНК вероятность рака груди у нее «равна нулю».

«У меня по женской линии ни у кого не было не просто рака груди, а не было рака никакого», — указала она.

Журналистка призналась, что рассмеялась, когда врач сообщил ей о диагнозе. Симоньян уточнила, что в тот момент ее муж Тигран Кеосаян находился в коме. Отправив детей в отпуск в Абхазию, главный редактор вернулась к супругу в больницу и заодно проверила боли, которые принимала за межреберную невралгию.

Ранее Симоньян рассказала, как Кеосаян впал в кому.