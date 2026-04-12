Адвокат назвал вопросы, которые нужно обсудить до свадьбы, чтобы не жалеть потом

Перед свадьбой необходимо разобраться в юридических аспектах семейной жизни. Это поможет своевременно оформить необходимые документы и защитить свои интересы, если жизнь сложится иначе, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Александр Барканов.

«Примерно с 2024 года статистика в нашей стране показывает: на 10 браков приходится до 7 разводов, и страна занимает третье место по их числу. За последние 10 лет люди стали реже вступать в брак, а возраст вступления в него только растет. Причины разводов во многом остаются типичными: финансовые трудности, жилищные проблемы, измены и недопонимания. Юридическая практика лишь подтверждает это», — поделился эксперт.

Важно помнить, что в соответствии с российским законодательством признается только брак, заключенный в органах ЗАГС.

«Сожительство и совместное ведение хозяйства, часто называемые «гражданским браком», не порождают юридических последствий – ни в части общей собственности, ни в части алиментных обязательств» – отметил Александр Барканов.

Официальная регистрация брака решает целый ряд вопросов: легче зарегистрировать общих детей, получить господдержку, льготы по ипотеке, оформить налоговые вычеты. Супруги имеют право посещать друг друга в реанимации, претендовать на наследство и выплаты по потере кормильца в случае смерти партнера. Кроме того, закон позволяет отказаться от дачи показаний против члена семьи в рамках уголовного процесса.

Во избежание споров о собственности будущим супругам стоит заранее обсудить возможность заключения брачного договора у нотариуса. Адвокатская практика показывает, что инициатором такого разговора чаще становится тот, кто потенциально может больше потерять при разводе.

Брачный договор позволяет определить режим имущества, отличный от принципа «все поровну», и зафиксировать, на какие именно объекты он распространяется.

«Несмотря на презумпцию равенства долей, суды часто делят имущество между супругами формально. В итоге истец и ответчик могут получить равные доли, например, в единственной квартире, которые в натуре выделить почти всегда невозможно» – отмечает эксперт.

Это ведет к затяжным спорам, вынужденному совместному проживанию или продаже жилья с последующим разделом средств, которых зачастую недостаточно для решения жилищного вопроса каждой стороны.

Брачный договор позволяет заранее определить, что и кому достанется в случае расторжения брака. Его можно заключить до свадьбы или в любой момент после нее. При этом он может распространяться и на имущество, которое будет приобретено в будущем.

Существенное значение имеют и вопросы, связанные с обязательствами перед третьими лицами. В договоре можно определить, кому принадлежат доли и доходы в бизнесе, а также распределить ответственность по долгам.

«Важно учитывать, что о наличии брачного договора необходимо уведомлять кредиторов – в противном случае в отношениях с ними продолжит действовать законный режим совместной собственности, с риском обращения взыскания» – отметил адвокат.

Отдельное внимание стоит уделить вопросам расходов будущей семьи. Если перед вступлением в брак планируются крупные покупки или один из супругов уже несет значительные финансовые обязательства (имеет непогашенные долги, оформленные кредиты и т. д.), то такие обстоятельства лучше обсудить заранее и зафиксировать документально.

К числу неимущественных вопросов все чаще относят и проверку семейного статуса.

«Важно убедиться в отсутствии незавершенных браков (особенно за рубежом), а также выяснить наличие несовершеннолетних детей и иных лиц на иждивении» – подчеркнул адвокат.

Не менее значим и вопрос здоровья. Стоит учитывать состояние партнера, наличие или отсутствие у него хронических заболеваний и генетических предрасположенностей. В последние годы в брачные договоры также иногда включают и нетипичные условия, касающиеся порядка проведения досуга, отпусков и других аспектов совместной жизни.

В итоге перед таким серьезным шагом, как вступление в брак, важно опираться не только на личные ожидания и советы близких, но и на практический подход с учетом рекомендаций специалистов, в том числе юриста.

