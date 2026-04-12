СМИ сообщили о рукопожатии глав делегаций Ирана и США

NYT: главы делегаций Ирана и США пожали руки на переговорах в Пакистане

Главы делегаций Соединенных Штатов и Ирана Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф пожали руки на переговорах в Пакистане. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных иранских чиновников.

«Галибаф, спикер парламента Ирана и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — утверждает издание.

Источники New York Times описали атмосферу переговоров как спокойную и дружественную. В то же время газета указывает, что пока эти переговоры не привели к дипломатическому прорыву.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пакистане заявил, что общий тон и итоги американо-иранских переговоров в Исламабаде в основном позитивные.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде накануне при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики участвуют глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также входят спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождает встречу из Вашингтона.

Ранее боевые корабли США прошли через Ормузский пролив.