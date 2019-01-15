CNN: у Трампа есть свой кандидат на пост президента Венесуэлы

Три знакомых с ситуацией источника рассказали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны, передает CNN.

Отмечается, что это решение может увеличить давление на президента Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что Венесуэла осудила высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о непризнании власти президента Николаса Мадуро.