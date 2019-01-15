В Польше задержали угрожавшего президенту мужчину после гибели мэра
Полиция Польши задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды.
Об этом полиция Варшавы сообщила в твиттере.
«Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил и угрожал президенту: «Убит Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда», — говорится в сообщении.
Реклама
Задержанный не объяснил свои действия.
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался накануне от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения.