В Польше задержали угрожавшего президенту мужчину после гибели мэра

Полиция Польши задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды.

Об этом полиция Варшавы сообщила в твиттере.

«Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил и угрожал президенту: «Убит Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда», — говорится в сообщении.

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Задержанный не объяснил свои действия.

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался накануне от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения.