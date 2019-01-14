Глава МИД Турции осадил Трампа после угроз в адрес Анкары

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ответил американскому президенту Дональду Трампу после санкций в случае нападения Турции на сирийских курдов. Об этом сообщает NTV.

По его словам, стратегические партнеры не обсуждают вопросы в соцсетях.

«Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление с тем, чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации», — сказал Чавушоглу.

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Он еще раз подчеркнул, что обсуждение таких тем не должно происходить в соцсетях, и добавил, что сотрудничество с курдами никуда не приведет.

«США и все остальные страны должны показывать достаточное уважение к Турции», — заключил Чавушоглу.

Ранее в Госдуме объяснили, что стоит за угрозами Трампа в адрес Турции.