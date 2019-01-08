Путин пошутил, когда не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Как отмечается, об этом глава государства рассказал во время совещания Калининграде.
«Хотел вчера [в понедельник] сходить в Эрмитаж, говорят: «Эрмитаж закрыт», — сказал Путин.
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Он добавил, что, если бы филиал музея был в Калининграде, он бы сходил в него во вторник, 8 января.
Ранее директор Эрмитажа объяснил, почему Бейонсе не смогла бы снять клип в музее.