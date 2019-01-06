Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест

Суд в Оренбурге изменил меру пресечения для бывшего мэра города Евгения Арапова, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информации суда Оренбургской области Юлию Панину.

Решением суда чиновник отправлен под домашний арест.

«Ленинский районный суд Оренбурга на заседании в воскресенье изменил меру пресечения Евгению Арапову на домашний арест сроком на один месяц», — подчеркнула Панина.

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Ранее сообщалось, что в Оренбурге закупили дневники с напутствием от арестованного мэра.

Арапов был арестован летом 2018 года. Его подозревают в получении взятки.