Спикер конгресса США озабочена отношениями Трампа и Путина

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Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила в эфире MSNBC, что ее беспокоят отношения президента США Дональда Трампа с «преступниками» вроде российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Mediaite.

Она подчеркнула, что контакты Трампа с «преступниками» по всему миру являются «ужасающими».

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«Я думаю, что отношения президента [Трампа] с преступниками по всему миру являются ужасающими. Владимир Путин, серьезно? Я думаю, что это опасно», — заявила Пелоси.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.