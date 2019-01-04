В Германии приготовились к «резкому ухудшению» отношений с Россией

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Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе заявил, что «непредсказуемые» действия российских властей могут привести к ухудшению отношений между странами. Об этом он сказал в интервью изданию Pfälzische Merkur.

По его словам, в прошлом году Россия часто действовала непредсказуемо.

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«Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением», — сказал Визе.

По мнению Визе, в 2018-м Россия была ответственна за ряд инцидентов, которые имеют отношение ко всему миру. В частности, отравила экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, решила выйти из ДРСМД и занималась «опасной демонстрацией силы» в Азовском море. Официальная Москва отрицает все эти обвинения.

В прошлом году Визе предложил позволить российской молодежи приезжать в страны Евросоюза без виз.