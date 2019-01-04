Депутат Рады обвинил «дебилов» в закрытии избирательных участков в России

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что решение о закрытии избирательных участков в России перед выборами украинского президента говорит о том, что страной «правят дебилы». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее стало известно, что во время президентских выборов на Украине, которые намечены на март нынешнего года, избирательные участки в России работать не будут. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин объяснил это тем, что украинцы могут попасть в «опасность», если будут голосовать в России.

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«Я считаю, что это [закрытие избирательных участков в России] не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы», — сказал Рабинович.

Он посетовал, что в «великой и сильной» Украине пост министра иностранных дел занимает человек, который «несет ахинею». Рабинович также посоветовал украинскому МИДу закрыть посольство в России, если он «не может им управлять».

Ранее Рабинович уже обещал обжаловать закрытие избирательных участков в России.