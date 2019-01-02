Депутат Рады намерен обжаловать закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все участки для голосования в России.
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По мнению депутата, данные действия украинских властей «не конституционны и противозаконны», поскольку «сотни тысяч» граждан Украины, находящихся в России, лишают права голоса.
«Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать!» — сказал Рабинович.
Ранее сообщалось, что на Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК.