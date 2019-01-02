Трамп предложил Пелоси сделку
Президент США Дональд Трамп предложил лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси «сделку». Об этом он написал в твиттере.
Предложение связано с тем, что в четверг, 3 января, Пелоси станет спикером палаты представителей, поскольку демократы станут ее контролировать по итогам промежуточных выборов. В настоящий момент ряд федеральных учреждений США закрыт из-за неутвержденного бюджета. Основным «камнем преткновения» в голосовании по бюджету стало финансирование проекта Трампа — стены на границе США и Мексики.
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«Безопасность границ, «вопрос» стены и шатдаун — не то, с чего Нэнси Пелоси хотела начинать свою службу в качестве спикера! Давайте заключим сделку?» — написал Трамп.
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