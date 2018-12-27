Путин: новым губернаторам нужно доказать свою состоятельность

Президент России Владимир Путин напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно доказать свою состоятельность.

«Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы показать избирателям свои намерения, показать то, что вы хотите добиться. Эта логика также диктует и резкую критику в отношении оппонентов. Но понятно так же, что после окончания этого периода, наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали», - сказал он на встрече с недавно избранными главами регионов.

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Президент также заявил, что рад успеху представителей оппозиционных партий на выборах губернаторов.

Путин отметил, что предвыборная кампания в большинстве регионов, главы которых участвуют во встрече, была сложной «и даже конфликтной в чем-то». «Такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что и представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», - цитирует Путина ТАСС.