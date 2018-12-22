Правительство США приостановило работу

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Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Примерно четверть федеральных учреждений перестала работать, включая министерство внутренней безопасности, минюст, министерство строительства и городского развития, а также другие ведомства. Отмечается, что это первый случай за 40 лет, когда «шатдаун» произошел трижды за год.

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Также телеканал сообщает, что прежде чем перенести голосование по бюджету, сенат одобрил законопроект, согласно которому уволенные госслужащие должны вернуть зарплату.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом готов к частичной приостановке работы правительства.