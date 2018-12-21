Песков предсказал дальнейший курс Порошенко на обострение отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Петр Порошенко и дальше будет обострять отношения с Россией, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, это необходимо украинскому президенту в электоральных целях.

«Порошенко будет идти на дальнейшее обострение с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», — заявил пресс-секретарь в эфире Первого канала.

Ранее Песков рассказал о необходимости США «нянчиться» с Порошенко после вложения средств в государственный переворот на Украине.