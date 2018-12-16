Экс-советник Никсона сравнил расследование против Трампа и «Уотергейт»

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Адвокат, советник 37-го президента США Ричарда Никсона Джон Дин в своем твиттере сравнил многочисленные расследования в отношении нынешнего американского главы Дональда Трампа и Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой Никсона.

По мнению Дина, расследование против Трампа серьезнее, чем против Никсона, поскольку ведется по многим направлениям деятельности президента, а также против фонда, связанного с его семьей (Donald J. Trump Foundation).

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»(Предвыборная) кампания Трампа. Перемещения Трампа. Инаугурация Трампа. Президентство Трампа. Плюс Трамп и семья. Все они в настоящее время находятся под государственным и федеральным уголовным и гражданским расследованиями. Это гораздо больше, чем Уотергейт, и это только начало», — написал Дин.

Уотергейтский скандал — политический скандал в 1972—1974 годах в США, результатом которого сала отставка президента страны Ричарда Никсона. Это единственный в истории США случай, когда президент при жизни досрочно прекратил исполнение обязанностей. Назван по наименованию гостиницы «Уотергейт».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в США открыли дело из-за расходов на инаугурацию Трампа.