Посольство США поздравило Украину с созданием новой церкви

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Американское посольство на Украине в своем твиттере поздравило руководство страны с созданием новой церкви.

«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», — говорится в тексте сообщения.

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Дипломаты также отметили, что поддерживают возможность граждан Украины самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию.

Ранее стало известно название новой церкви на Украине.