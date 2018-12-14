NBC подтвердил, что Трамп находился при обсуждении выплат женщинам за молчание

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Президент США Дональд Трамп был третьим человеком в комнате, в которой его экс-адвокат Майкл Коэн и издатель National Enquirer Дэвид Пекер обсуждали способы, с помощью которых Пекер может помочь противодействовать распространению информации о сексуальных связях Трампа с женщинами, подтвердили источники телеканала NBC News.

В материнской компании American Media Inc. признали, что Пекер предложил помощь противодействовать распространению подобной информации, в том числе с помощью подкупа. В компании признали выплаты в размере $150 тыс. Также со стороны издателя признали, что на встрече был Пекер, Коэн и «по крайней мере еще один участник». По данным осведомленного источника NBC, третьим лицом был Трамп. О том, что Трамп был на данной встрече первым написала газета The Wall Street Journal в ноябре.

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Аналитик NBC и экс-помощник прокурора США Дэниэл Голдман отметил, что в раскрытии информации не указывается, что именно делал Трамп на встрече и участвовал ли в дискуссии. Тем не менее, если Трамп находился в комнате, то он в любом случае попадает в центр возможного заговора с целью совершения мошенничества c финансированием, считает Голдман.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы из-за финансового мошенничества.