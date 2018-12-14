Лукашенко назвал главную тему вероятной встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что может стать главной темой его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на лидеры двух стран могут обсудить нефтяной налоговый маневр в России.
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«И самый главный вопрос — это вопрос экономический, который мы должны решать, это вопрос налогового маневра, чтобы не было так, что Лукашенко «сдал», как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, … Беларусь за бочку нефти», — заключил Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.