Лукашенко назвал главную тему вероятной встречи с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что может стать главной темой его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на лидеры двух стран могут обсудить нефтяной налоговый маневр в России.

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«И самый главный вопрос — это вопрос экономический, который мы должны решать, это вопрос налогового маневра, чтобы не было так, что Лукашенко «сдал», как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, … Беларусь за бочку нефти», — заключил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.