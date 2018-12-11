Посол России рассказал о шпиономании в Британии

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что английский политистеблишмент охвачен шпиономанией. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, Россия неоднократно предлагала Британии организовать консультации по вопросам кибербезопасности.

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Он также добавил, что британская сторона необоснованно отвергают предлагаемые Россией в ООН инициативы по кибербезопасности.

Ранее в посольстве России заявили об обострении шпиономании в Британии.