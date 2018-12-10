WSJ: протесты во Франции могут изменить курс Макрона

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Протестное движение «желтых жилетов» в Париже может испортить реформистскую кампанию президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Wall Street Journal.

Насилие, произошедшее несмотря на усиление безопасности в выходные в крупных городах Франции, «загнало Макрона» в угол как никогда прежде, пишет издание. В связи с этим 10 декабря Макрон планирует обратиться к нации, пишет WSJ со ссылкой на словам чиновников.

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В настоящее время французский лидер сталкивается с беспрецедентным давлением свернуть свои масштабные планы по реформированию экономики страны. По данным властей, в акции протеста приняли участие 136 тыс. протестующих. Некоторые из митингующих столкнулись с полицейскими, разбивали витрины магазинов и устраивали поджоги, отмечается в материале. Акция протеста «желтых жилетов» завершилась более 1 тыс. арестами и 135 ранениям.

Макрона теперь призывают сменить свой курс, который намеревался сделать Францию экономически конкурентоспособной за счет радикальных изменений на рынке труда, налогов, государственных расходов и пенсионной системы.

Французы также призывают и к смене стиля руководства страной «сверху вниз», который стал традиционным для президентства Макрона.

«Франция — это не стартап. Люди нуждаются в сочувствии, диалоге», — сказал Патрик Виньяль, член партии Макрона «Вперёд, Республика!».

Ранее администрация Макрона приостановила увеличение налога на топливо, которое вызвало протесты. По словам французских чиновников, власти рассматривают еще одно требование: восстановление налога на богатство, который действующий президент отменил для того, чтобы простимулировать инвестиции, говорится в материале.

Опросы общественного мнения показывают, что поддержка протестных демонстраций более всего сильна среди людей, которые связывают себя с политическими партиями во главе с Марин Ле Пен (крайне-правыми) и крайне-левыми во главе с Жан-Люк Меланшоном.