Источник рассказал, кому Трамп предлагает пост главы аппарата Белого дома

Источник рассказал, что президент США Дональд Трамп предлагает пост главы аппарата Белого дома Нику Айерсу, который в настоящее время является руководителем аппарата вице-президента, передает Reuters.

По слова источника, глава государства предлагает занять должность на два года. При этом Айерс не может на это согласиться на семейным обстоятельствам.

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«Президент и Ник пока обсуждают конкретные условия, на которых он мог бы занять пост», — сказал источник.

Ранее Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома.