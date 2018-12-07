Единороссы обещают усовершенствовать дискуссионные платформы

Работа дискуссионных платформ «Единой России» будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями партии: благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, выступая на дискуссионной площадке «Открытость», которая проходит в первый день работы XVIII Съезда «Единой России».

Съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подводят итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

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«Базовые идеологемы «Единой России» были определены в ходе весенних дискуссий «Направление-2026» и поддержаны в ходе региональных конференций «Обновление-2018. Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии», - цитирует Ревенко РИА «Новости».

Он отметил, что спектр тем, которые предлагается обсуждать в рамках работы площадок, будет значительно шире. «К примеру, лидерство и развитие - это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны», - подчеркнул Ревенко.

Секретарь иркутского регионального отделения ЕР Сергей Сокол предложил объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку.

«Есть предложение сформировать в регионах одну дискуссионную площадку, но с самым широким кругом тем, которые там могут рассматриваться. В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование», - сообщил Сокол.

По мнению Ревенко, это позволит партии эффективнее обсуждать наиболее наболевшие и острые вопросы в том или ином регионе и сделать этот процесс максимально открытым, эффективным и полезным с точки зрения решения проблем людей.

По итогам Единого дня голосования ЕР сохранила контроль в региональных парламентах и гордумах. Партия власти также победила на губернаторских выборах в 22 регионах из 26. Таким образом «Единая Россия» совокупности получила порядка 60% мандатов.