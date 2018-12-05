Комитет Рады поддержал прекращение договора о дружбе Украины и России
Комитет по иностранным делам Верховной рады Украины поддержали законопроект, предполагающий прекращение договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы комитета Анны Гопко, решение поддержать законопроект было единогласно одобрено всеми его членами.
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Сам законопроект был внесен в парламент украинским президентом Петром Порошенко. В сентябре 2018 года он уже подписал указ о непродлении договора.
Ранее была названа дата прекращения договора о дружбе Украины и России.