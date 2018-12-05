На заседании в Совбезе ООН Россия не увидела доказательств ракетных испытаний Ирана
Представитель российского постпредства при ООН Федор Стржижовский рассказал о результатах закрытого заседания по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия подчеркнула необходимость «полноценного и взаимоуважительного диалога» с Тегераном.
«Российская Федерация не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету», — сказал Стржижовский.
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Он добавил, что Франция и Великобритания не смогли предоставить свидетельств якобы состоявшихся испытаний ракеты.