Порошенко заявил о неполноценности Европы без Украины

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Европа неполноценна без Украины. Об этом он написал в своем твиттере.

Он отметил, что именно поэтому Евросоюз даст Украине положительный ответ по поводу вступления.

«Европа в этом (в принятии Украины — «Газета.Ru») также заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», — отметил Порошенко.

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Отмечается, что ранее украинский президент заявлял о том, что мечтает, чтобы страна присоединилась к Евросоюзу до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко поделился мыслями о запрете «Вконтакте» на Украине.