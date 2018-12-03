Представители Северной и Южной Кореи встретились в Мексике
Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам провели беседу в Мексике. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны пообщались во время инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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Как отмечается, детали встречи представителей Северной и Южной Кореи пока неизвестны.
При этом Кан Гён Хва также побеседовала с советником президента США Иванкой Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин отметили прогресс в ситуации вокруг КНДР