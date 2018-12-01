Госдеп прокомментировал итоги выборов в Грузии

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Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявил, что США обеспокоены нарушениями при организации предвыборных кампаний отдельных кандидатов на выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разделяем озабоченность ОБСЕ и международных наблюдателей в отношении случаев злоупотребления государственными ресурсами в части незаконной агитации», — сказала Науэрт.

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По ее словам, США призывают Грузию устранить недостатки указанные наблюдателями.

Однако, она также подчеркнула, что Вашингтон поздравляет Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиции заявил о непризнании итогов выборов в Грузии.