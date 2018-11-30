Захарова назвала действия Украины геноцидом против своего народа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины ведут геноцид собственного народа, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что действия украинских властей — это геноцид не в адрес россиян, а в адрес украинцев.
Захарова также напомнила, что закон о военном положении на Украине ограничивает гражданские права жителей страны.
Ранее глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на ограничения на въезд мужчинам из России.