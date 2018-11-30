Захарова назвала действия Украины геноцидом против своего народа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины ведут геноцид собственного народа, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что действия украинских властей — это геноцид не в адрес россиян, а в адрес украинцев.

Захарова также напомнила, что закон о военном положении на Украине ограничивает гражданские права жителей страны.

Ранее глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на ограничения на въезд мужчинам из России.