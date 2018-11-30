Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе

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В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия российской стороны в Керченском проливе, пишет The Hill.

По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона Джонсона, таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

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«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — заявил сенатор Крис Мерфи.

Уточняется, что документ был принят без поименного голосования единогласно. При этом резолюция имеет декларативный характер.

Ранее специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила, что в настоящее время санкционные ограничение ЕС в отношении России не работают. В связи с инцидентом в Керченском проливе она подчеркнула необходимость иной политики в отношении российской стороны.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.