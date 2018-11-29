Макрон намерен встретиться с саудовским принцем на G20

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен обсудить с принцем дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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Он также добавил, что проведет на саммите встречу с европейскими лидерами.

Макрон выразил надежду на то, что на G20 «будет раскрыта вся правда» о деле Хашукджи.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.