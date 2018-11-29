Захарова оценила слова Меркель о санкциях против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России.
«Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!! Напомню, что именно Канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы нещадно прослушивали», — написала Захарова.
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По ее словам, Меркель никак не отреагировала на данные действия США.
Ранее Меркель заявила, что страны Запада ввели санкции против России для того, чтобы защитить международное право.