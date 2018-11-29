Источник рассказал, сколько минут будут говорить Путин и Трамп тет-а-тет
По словам источника в одной из делегаций на саммите G20 в Аргентине, на разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа тет-а-тет на полях саммита отведено 20 минут, передает РИА «Новости».
«Общение предполагает разговор тет-а-тет, на него пока отведено 20 минут», — сказал источник
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По его словам, после этого ожидается беседа лидеров с участием членов делегаций.
Ранее стали известны дата и время встречи Путина и Трампа в Аргентине.