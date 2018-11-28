Лавров назвал цель провокации в Керченском проливе

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал цель провокации украинских ВМС в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По его мнению, это было сделано для того, чтобы не дать Западу забыть про Украину, так как в Европе от нынешнего киевского режима уже устали.

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«Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю», — заявил Лавров.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.