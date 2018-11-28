В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/589/12039589/RTX6BN4Z-pic905-895x505-7811.jpg">

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Про его словам, лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе.

Реклама

«1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с (Ангелой) Меркель, затем из двусторонних (встреч) — беседа с Трампом. Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи», — сказал Ушаков.

Ранее в Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о возможной отмене его встречи с Владимиром Путиным.