Захарова о вызове российского посла в МИД Эстонии: и смех и грех

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий в связи с вызовом российского посла во внешнеполитическое ведомство Эстонии из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

При этом она озаглавила свой пост словами «Рубрика «И смех и грех». Она напомнила, что у Эстонии нет выхода в Черное море, а вклад страны урегулирование международных проблем «мало заметен».

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«…но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — заметила Захарова.

Она предложила эстонскому МИДу вызвать послов других государств в рамках работы по повышению собственной узнаваемости.

Ранее в МИД Эстонии вызвали посла России из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.