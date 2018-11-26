Путин не говорил с Порошенко после конфликта в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/11649355/02-pic905-895x505-77422.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не разговаривали после инцидента в Керченском проливе не было, о возможных дальнейших контактах неизвестно, заявил журналистам .

«Если вы имеете в виду разговоры двух президентов, нет, не было», — заявил Песков.

Реклама

При это он отметил, что не имеет информации о том, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по этому поводу.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.