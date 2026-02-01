Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил, что современные европейские политики утратили память о прошлом, и напомнил про образ манкуртов из литературы.

По словам Пескова, речь идет не о попытках Европы лишить кого-либо исторической памяти, а о том, что у самих европейских политиков она отсутствует.

Манкурты — это образ людей, полностью лишенных памяти о своем прошлом, корнях и идентичности. Именно о таких людях говорил Песков, вспомнив образ из романа «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.

Песков назвал подобное состояние страшным проклятием и добавил, что, по его мнению, именно оно постигло современных политиков Европы.

До этого сенатор Алексей Пушков объяснил, что европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому они настроены на «долгий и глубокий конфликт». По его словам, некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны».

Ранее Песков назвал «бедным поколением» политиков, находящихся у власти в Европе.