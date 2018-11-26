МИД России заявил протест Украине из-за инцидента в Керченском проливе

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В российском внешнеполитическом ведомстве заявили протест в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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Отмечается, что российская сторона рассматривает произошедшее как «продуманную и спланированную» провокацию, которая должна создать еще один очаг напряженности в регионе.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — подчеркивается в заявлении.

Также в ведомстве осудили нападение украинских радикалов на диппредставительства России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе провокацией.