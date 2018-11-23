CTV: Канада отказалась предоставить детали после обвинений в «российском вмешательстве»

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Несмотря на публичные заявления канадских властей о «российском вмешательстве» в парламентские выборы в Канаде в прошлом году, а также возможное вмешательство в следующие, правительство не предоставило каких-либо подтверждений и подробностей о предполагаемом вмешательстве, передает канадский телеканал CTV cо ссылкой на агентство The Canadian Press.

В частности, консервативный депутат Блейн Калкинс из провинции Альберты направил в правительство письмо. В нем он напомнил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в сентябре заявил, что заметного прямого вмешательства в федеральные выборы 2015 года со стороны России не было.

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Канадский политик требует от парламента ответа, о каком именно вмешательстве идет речь. Однако в парламенте не предоставили информацию, сославшись на статью 15 закона «О доступе к информации». Эта статья освобождает правительство от раскрытия информации, которая может нанести ущерб международным отношениям.

Отмечается, что заявление Трюдо — не единственный пример того, когда правительство предполагает «вмешательство» России в канадские выборы.

Калкинс находит «своего рода озадачивающим» то, что правительство отказывается раскрывать какие-либо детали о том, что Россия, по их словам, вмешивалась в национальные выборы.

«Канадцы имеют право знать, было ли вмешательство России в наш демократический процесс», — сказал политик, добавив, что избирателям трудно понять, чего ожидать в будущем, если они не знают, что произошло в прошлом. По словам канадского депутата, Соединенные Штаты были гораздо более открыты в вопросе «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года и посетовал на то, что власти скрывают информацию от народа.

В следующем году в Канаде пройдут парламентские выборы.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.