Трамп обвинил в убийстве Хашукджи «жестокий мир»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи мир, являющийся жестоким местом, передает ТАСС.
Как отмечается, таким образом американский лидер ответил на вопрос, кого следует наказать за убийство Хашукджи.
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«Возможно, к ответственности нужно привлечь мир, который является жестоким местом. Мир — очень жестокое место», — предположил Трамп.
Данное заявление он сделал в четверг, 22 ноября, в своем поместье «Мар-о-Лаго» в штате Флорида, где он проводит День благодарения.
Ранее сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи.