МИД обеспокоен нагнетанием Украиной ситуации в Азовском море

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины целенаправленно нагнетают напряженность в регионе, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что Киев прикрывается ситуацией вокруг Азовского моря.

Ранее министерство иностранных дел России заявило, что Украина несет ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском море.

В МИД также призвали Киев воздержаться от «авантюр» в Азовском море, которые направлены на установление госграницы.