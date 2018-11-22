МИД обеспокоен нагнетанием Украиной ситуации в Азовском море
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины целенаправленно нагнетают напряженность в регионе, передает РИА «Новости».
Она также отметила, что Киев прикрывается ситуацией вокруг Азовского моря.
Ранее министерство иностранных дел России заявило, что Украина несет ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском море.
В МИД также призвали Киев воздержаться от «авантюр» в Азовском море, которые направлены на установление госграницы.