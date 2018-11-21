Постпредство России ответило на идею Украины отменить право вето в СБ ООН

Представитель постпредства России Алексей Богуславский заявил, что Москва готова обсуждать любые варианты реформирования Совбеза ООН, кроме отмены права вето, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что позиция России по данному вопросу хорошо известна.

По его словам, для России «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето».

Представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Киев настаивает на пересмотре использования права вето в организации.