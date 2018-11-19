Саудовский король проигнорировал убийство Хашукджи в своем обращении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/378/11504378/RTX30S1E-pic905-895x505-17787.jpg">

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд выступил перед подданным с речью впервые с момента убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Associated Press.

Ежегодная речь короля касалась тем войны в Йемене, безопасности Палестины, стабилизации нефтяного рынка, противодействия Ирану и создания рабочих мест.

Реклама

Также Салман выразил поддержку своему сыну — наследнику престола Мухаммеду бин Салману, которого подозревают в причастности к убийству журналиста.

Хашукджи был жестоко убит 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным источников, ЦРУ считает, что приказ об убийстве обозревателя американской газеты The Washington Post мог отдать лично наследный принц Саудовской Аравии.