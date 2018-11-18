Трамп рассказал, когда США назовут убийц Хашукджи

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Президент США Дональд Трамп заявил , что в ближайшее время Соединенные Штаты опубликуют «очень полный доклад» по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Associated Press.

По его словам, наиболее вероятной датой публикации доклада является вторник, 20 ноября.

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Американский лидер отметил, что доклад будет содержать информацию о том, кто совершил убийство журналиста.

Трамп подчеркнул, что просочившаяся в СМИ информация о выводах ЦРУ была «предварительной».

Критиковавший саудовские власти Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило виновных в убийстве Хашукджи.