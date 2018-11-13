Евродепутат обвинил Меркель в «распаде» ЕС

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Депутат Европарламента от Франции Бернар Моно заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ответственна за проблемы Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Моно сделал после выступления Меркель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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«Госпожа канцлер, ваши 13 лет пребывания у власти привели Евросоюз к экономическому, социальному и культурному распаду», — заявил Моно.

Моно добавил, что решение Меркель впустить на территорию ЕС 4 миллиона мигрантов «войдет в историю» и отметил, что его «услужливо поддержал» председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее таблоид Bild рассказал, кого немцы хотят видеть на посту Меркель.