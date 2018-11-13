Меланья Трамп требует уволить зама Болтона

Официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм сделала резкое заявление в отношении заместителя советника по национальной безопасности Миры Рикардел, сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря, Рикардел «больше не заслуживает чести работать в Белом доме».

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Источники агентства заявили, что первая леди была недовольна тем, как с ней обращается Рикардел. Отношения между женщинами ухудшились во время осенней поездки Меланьи в Африку. Отмечается, что Меланья Трамп попросила своего мужа, президента США Дональда Трампа, уволить чиновницу.

В Белом доме в настоящий момент не комментировали данную информацию, сама Рикардел была также недоступна для комментариев.

Мира Рикардел является заместителем Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности.