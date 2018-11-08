Помпео заявил о неготовности Ирана сесть за стол переговоров

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не видят со стороны Ирана готовности сесть за стол переговоров. Текст его интервью размещен на сайте Госдепа.

По мнению Помпео, иранский народ хочет, чтобы власти страны начали переговоры с США.

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«Мы не видели пока никаких сигналов, но мы надеемся, что они (власти Ирана. — Газета.Ru) это сделают», — сказал Помпео.

Ранее в Госдепе обвинили Иран в желании скрыть местоположение своих танкеров.